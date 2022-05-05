Düğünde rastgele ateş can aldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açıldı, merminin isabet ettiği zurnacı hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasının kaydettiği o anlarda, 40 yaşındaki Emre Tıptaş’ın göğsünü tutarak bir süre yürüdüğü ve sonra yere yığıldığı görülüyor. Olayın yaşandığı Kesikkeli köy muhtarı ‘‘Özel araçla hemen zurnacıyı hastaneye yetiştirdik ama kurtaramadık. Ne yazık ki tüm duyurulara rağmen düğünlerde ateş açmanın önüne geçemiyoruz’’ dedi. Jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.

Haberler - DHA 05.05.2022 - 14:52 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 14:55

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