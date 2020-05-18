Dünden kalanlar...

Devam eden terörle mücadele operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ankara'dadrift yapan motorculara sokağa çıkma yasağını ve trafik cezası verildi. Türk Hava Yolları (THY) de anlamlı bir uçuş gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte dünün önemli manşetleri...
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ntv.com.tr 18.05.2020 - 09:08| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 09:27
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