Dünyanın ilk yer altı terminali Galataport İstanbul, ‘Red Dot’ ödülünü aldı
Dünyanın yer altına inşa edilen ilk kruvaziyer terminali olan Galataport İstanbul, Alman uluslararası tasarım ödülü Red Dot’ı kazandı. Liman terminal binası, tasarım endüstrisinin bu en prestijli ödüllerinden birine özel mimarisi nedeniyle layık görüldü. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Semih Çalışkan)
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