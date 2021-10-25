Ehliyet sınavında böyle yakalandı: Sırtından modem çıktı
Malatya’da ehliyet sınavına giren sürücü adaylarının üzerinden çıkan kopya düzenekleri ‘pes’ dedirtti. Kopya çekileceği ihbarını alan polis, sürücü adayının üzerinde düğme kamera ve online bağlantı için modem buldu. Organizatör oldukları belirlenen 6 Türk vatandaşı ile 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
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