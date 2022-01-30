Eksi 50 derecede zirveye yolculuk 5 gün sürdü

Antalya’da hemşirelik yapan Ayşe Kalkan ve Semra Keskin, Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nda antrenörlük yapan iki arkadaşın zirve yolculuğu 5 gün sürdü. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştıklarında sıcaklık eksi 40 dereceydi ve iki hemşire zirvede 15 dakika kalabildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.