Eksi 50 derecede zirveye yolculuk 5 gün sürdü

Antalya’da hemşirelik yapan Ayşe Kalkan ve Semra Keskin, Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nda antrenörlük yapan iki arkadaşın zirve yolculuğu 5 gün sürdü. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştıklarında sıcaklık eksi 40 dereceydi ve iki hemşire zirvede 15 dakika kalabildi.

Haberler - ntv.com.tr 30.01.2022 - 14:42 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 15:07

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