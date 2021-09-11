El frenini çekmedi kamyon kaydı

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, rampa aşağı kayarak yoldan geçen arabaya çarptı. Kamyonun kaydığını fark eden sürücü, hızlı bir şekilde araca binip kamyonu durdurdu.

NTV 11.09.2021 - 15:23 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 15:27

DİĞER VİDEOLAR