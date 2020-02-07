Elazığ'da irtibat ofisi, depremzedeleri yardımlara böyle yönlendiriyor

Elazığ'da 6,8'lik depremin ardından çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından kurulan irtibat ofisi, depremzedelere destek oluyor. Hasarlı olduğu için evlerinden eşyasını çıkaramayanlar, yeni ev bulamayanlar ve yardım almak isteyenler ofislere başvuruyor. Vatandaşlar ihtiyaca göre yardım alacağı kurumlara yönelndirildi. İşte ayrıntılar...

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