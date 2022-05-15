Elektriğe kapılan tamirci 2 metre uzağa fırladı

Gaziantep’te arızası su arıtma cihazını tamir eden bir kişi elektriğe kapıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda tamircinin cihazın fişini prize taktığı anda akıma kapılarak yaklaşık iki metre uzağa fırladığı görülüyor. Tamirci olayı şans eseri yaralanmadan atlattı.
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DHA 15.05.2022 - 16:20| Son Güncelleme : 15.05.2022 - 16:31
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