Emekliliğinde yapboza merak saldı, 79 yaşında sergi açtı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde emekli olduktan sonra kızının tavsiyesiyle hobi amaçlı yapboz tablolara merak salan 79 yaşındaki Hüseyin Özen, yaklaşık 10 yılda binlerce parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı tabloları, açtığı sergiyle meraklıların beğenisine sundu.

Haberler - NTV 16.10.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 16.10.2021 - 15:41

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