Emekliliğinde yapboza merak saldı, 79 yaşında sergi açtı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde emekli olduktan sonra kızının tavsiyesiyle hobi amaçlı yapboz tablolara merak salan 79 yaşındaki Hüseyin Özen, yaklaşık 10 yılda binlerce parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı tabloları, açtığı sergiyle meraklıların beğenisine sundu.
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