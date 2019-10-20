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Emine Bulut cinayetinde yeni görüntü: Öldürmeden önce darp da etmiş
20.10.2019 - 13:39

Kırıkkale'de Emine Bulut'un (38), eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözleri önünde adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına yansıdı. Dava dosyasına giren görüntülerde Varan, lokantanın önünde Bulut ile tartıştı, ardından tartakladı. Varan'a kızı engel olmaya çalışırken, çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Varan'ın daha sonra Bulut'a yumruk atıp, içeriye sokması ve orada yaşanan kargaşa, Bulut'u bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılması ve kızları F.B.V.'nin baygınlık geçirmesi görüntülerde yer aldı.

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