Enkazdan çıkarılana müdahale nasıl olmalı? (İlk 72 saat neden önemli?)
Enkaz altındakilere ulaşabilmek kadar sonrasındaki süreç de büyük önem taşıyor. İlk müdahale nasıl olmalı? Enkaz altında hipotermi tehlikesine karşı neler yapılmalı? Fırat Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Metin Ateşçelik, NTV ekibinden Serkan Kaya'nın sorularını yanıtladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.