Erivan'la normalleşme adımları: Çavuşoğlu, temsilcilerin ne zaman görüşeceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımları kapsamında atanan özel temsilcilerin ilk toplantılarını ocak ayında yapılabileceğini söyledi. Kanal 24'te gündeme yönelik soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusu da vardı.

Haberler - NTV Haber 31.12.2021 - 03:22 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 03:41

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