Esenyurt'ta ihmal iddiası: Oturmak istediği mermerden boşluğa düştü

Esenyurt'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

NTV 09.06.2021 - 14:29 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:31

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