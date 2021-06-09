Esenyurt'ta ihmal iddiası: Oturmak istediği mermerden boşluğa düştü
Esenyurt'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.
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NTV 09.06.2021 - 14:29| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:31
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