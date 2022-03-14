Esenyurt'ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
İstanbul Esenyurt'ta annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki Ali G. o sırada yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi hastaneye götürdü. Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 14.03.2022 - 15:56| Son Güncelleme : 14.03.2022 - 16:15
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.