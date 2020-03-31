Esnaftan corona virüs önlemi: Paraları kaynatıyor

Corona virüse karşı mücadelede yetkililerin yanısıra vatandaş da kendi önlemini alıyor. Ordu'da bir esnaf, paradan virüs bulaşmaması için kendince bir çözüm yolu buldu. Müşterilerden aldığı paraları 100 derece suda kaynatmaya başladı. Rize'de de köy girişinde nöbet tutan bir grup, kimsenin dezenfektan kullanmadan köye girmesine izin vermiyor.

NTV 31.03.2020 - 14:50 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 15:17

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