Evden eve 'esrar'engiz teslimat (Tabakların arasından uyuşturucu çıktı)
Mersin’de polis, evden eve taşımacılık yapan bir nakliyat firmasının uyuşturucu taşıdığını tespit ederek harekete geçti. 2 ay süren takibin ardından nakliyat kamyonuyla depoya esrar taşınacağı belirlendi. Depoya baskın düzenleyen polis, tabakların içinde 31 paket halinde 69 kg esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 16.03.2021 - 11:51| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 12:07
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