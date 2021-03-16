Evden eve 'esrar'engiz teslimat (Tabakların arasından uyuşturucu çıktı)

Mersin’de polis, evden eve taşımacılık yapan bir nakliyat firmasının uyuşturucu taşıdığını tespit ederek harekete geçti. 2 ay süren takibin ardından nakliyat kamyonuyla depoya esrar taşınacağı belirlendi. Depoya baskın düzenleyen polis, tabakların içinde 31 paket halinde 69 kg esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

ntv.com.tr 16.03.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 12:07

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