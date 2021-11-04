Evin anahtarını unuttular: 3. kattan çocuk sarkıttılar

İstanbul Esenyurt’ta anahtarını evde unutan aile komşusundan yardım istedi. Sorumsuz komşu beline çarşaf bağladığı oğlunu 3. kattan aşağı saldı. Çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa “Atla atla” diye tempo tuttu.

Haberler - NTV 04.11.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 10:25

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