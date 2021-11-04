Evin anahtarını unuttular: 3. kattan çocuk sarkıttılar
İstanbul Esenyurt’ta anahtarını evde unutan aile komşusundan yardım istedi. Sorumsuz komşu beline çarşaf bağladığı oğlunu 3. kattan aşağı saldı. Çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa “Atla atla” diye tempo tuttu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.