Evlilik teklifi için hazırlanıyordu, tanıdıklar planı bozdu
Antalya’da kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için hazırlanan gencin planı olayın gerçekleştiği yerden tanıdıklarının geçmesi ile kısa süreliğine bozuldu. Rötara uğrayan evlilik teklifi 'evet' cevabıyla son buldu.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.07.2021 - 10:25| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 10:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.