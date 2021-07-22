Evlilik teklifi için hazırlanıyordu, tanıdıklar planı bozdu

Antalya’da kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için hazırlanan gencin planı olayın gerçekleştiği yerden tanıdıklarının geçmesi ile kısa süreliğine bozuldu. Rötara uğrayan evlilik teklifi 'evet' cevabıyla son buldu.

NTV 22.07.2021 - 10:25 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 10:41

DİĞER VİDEOLAR