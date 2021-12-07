Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Ümraniye'de yokuştan çıkan hafriyat kamyonu bir anda durdu. İddialara göre freni boşalan kamyon arkadan gelen araçlara çarptı. Üstüne gelen kamyonu gören bir sürücü aracından atladı. Diğer araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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