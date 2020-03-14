Gaziosmanpaşa'da öldüren yumruk kamerada: 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
Gaziosmanpaşa'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını görüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.
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DHA 14.03.2020 - 11:50| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 12:02
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