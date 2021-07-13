Gece kulübüne alınmayınca güvenliğe saldırdı: Parmağını ısırarak kopardı
İstanbul Beyoğlu’ndaki bir gece kulübünde yabancı uyruklu 3 kadın ile kulüp çalışanları arasında kavga çıktı. Kadınlardan biri kapıda duran güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı. Olayın ardından kulüp çalışanları kadınları döverek dışarı çıkardı. Görevlinin parmağı bacağından alınan parçayla yerine dikilirken mahkemeye çıkarılan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 13.07.2021 - 15:01| Son Güncelleme : 13.07.2021 - 15:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.