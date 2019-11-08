Göbeklitepe'de turizm fuarı (Farklı illerden 35 kurum stant açtı)
Göbeklitepe Turizm Fuarı (Farklı illerden 35 kurum stant açtI)
Şanlıurfa turizmine katkı amacıyla gerçekleştirilen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" başladı. Farklı illerden 35 kurumun katıldığı 4 gün sürecek olan fuarda söyleşiler, sunumlar, yemek yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor.
Doğuş Grubu’nun, "Doğuştan iyi bir gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe, UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor. Göbeklitepe'nin 20 yıllığına ana sponsoru olan Doğuş Grubu,, tarihi alan için 20 milyon dolar destek sağlıyor.
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