Hamile kediye önce vurdu, sonra çantasını fırlattı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yuvasının üzerinde oturan hamile bir kediye yoldan geçen bir kadın saldırdı. Spor salonunun bahçesindeki yuvasında oturan kediye yaklaşan kadın eliyle sertçe vurdu. Kedi korkup kaçarken kadın da yoluna devam etti. Fakat birkaç saniye sonra geri gelen kadın bu kez de kediye çantasını fırlattı. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine kadına tepki yağdı.
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ntv.com.tr 17.03.2021 - 12:20| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 13:52
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