Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun iç ve Güney kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artması beklenirken bugün İstanbul parçalı bulutlu ve 19 derece, Pazar günü ise 21 derece ve sabah saatlerinde sis etkili olarak rüzgarlı bir hava etkili olacak.

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