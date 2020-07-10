Havadaki virüse yerli silah

Dünya Sağlık Örgütü Coronavirüs'ün havadan da bulaşabileceğine dair yeni kanıtlar olduğunu açıkladı. Tedirginlik yaratan bu açıklamaya bir çözüm geliştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde faaliyet gösteren bir firma elektromanyetik titreşimlerle havadaki virüsü öldürmeyi başardı.
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