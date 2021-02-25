Herkesin gözü önünde altınları alıp kaçtı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir hırsız, alyans alma bahanesiyle girdiği kuyumcuda altın tablasını alıp kaçtı. Herkesin gözü önünde, saniyeler içinde altınları alıp kaçan Ö.E. kısa sürede yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ntv.com.tr 25.02.2021 - 10:33| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 11:24
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