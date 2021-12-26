Hırsızlık çetesine kilit dayanmadı: 6 dakikada dükkanı böyle soydular

İstanbul Kağıthane’de bir elektrik dükkanına giren 6 kişilik çete, yaklaşık 6 dakikada 50 bin liralık malzeme çalıp kaçtı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kepengi demir çubukla açamayan, kilidi kesemeyen hırsızların camı esneterek içeri girdiği görülüyor. Yakalanan 4 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi iki kadınsa aranıyor.

Haberler - ntv.com.tr 26.12.2021 - 16:24 | Son Güncelleme : 26.12.2021 - 16:42

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