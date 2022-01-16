İETT otobüsünde korku dolu anlar: Dev dalga camları kırdı
İstanbul Şile’de liman yolunda ilerleyen İETT otobüsüne dev bir dalga çarptı. Dalga o kadar güçlüydü ki otobüsün camlarından bazıları paramparça oldu. Otobüste İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şile Engelliler Kampı’nda kalan yaşlı ve engelli vatandaşlar vardı. Gezi için bindikleri otobüste yaşadıkları korku dolu anları, güvenlik kamerası kaydetti.
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