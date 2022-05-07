İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

İstanbul Kadıköy’de bir vatandaş, iddiaya göre durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran tarafları vatandaşlar ayırmak için epey uğraştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kavga, olay yerine polisin gelmesiyle kavga sona erdi.

Haberler - İHA 07.05.2022 - 13:16 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 13:24

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