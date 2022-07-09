İki yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde işe giden iki stajyer öğrenci, çuval içinde iki yavru köpek buldu. Sesleri duyup harekete geçen Galip Açıkgöz ve Samet Akın, ağızları bağlı çuvalları açınca köpeklerle karşılaştı. Hayvanları ölümden kurtararak belediye görevlilerine teslim eden Açıkgöz ve Akın ‘‘Böyle vicdansızlık olamaz, bu canilik. Yapanlar inşallah bulunup cezalandırılır’’ dedi.
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DHA 09.07.2022 - 12:17| Son Güncelleme : 09.07.2022 - 12:26
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