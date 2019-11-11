İngiliz istihbaratçı Beyoğlu'nda sokakta ölü bulundu
İstanbul'da Tophane sahili yakınlarındaki sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. NTV ekibinden Yağız Şenkal, canlı yayında olay yerinden son durumu ve ayrıntıları aktardı.
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