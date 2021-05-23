İş çıkışı ot toplarken yavru karaca buldu

İstanbul Arnavutköy’de iş çıkışı ot toplamaya giden Hatice Karataş, yavru bir karaca buldu. Köpeklerin saldırısına uğramaması için karacayı evine götürdüğünü anlatan Karataş ‘‘Kaçmadı benden, hemen kucağıma geldi. Ne yapabiliriz diye polise haber verdim, hemen ilgilendiler’’ dedi. Karacayı kucağından indirmeyen Karataş, oğluyla beraber hayvana süt içirmek için uğraştı. Yavru karaca, Doğa Koruma ve Mili Parklar ekibine teslim edildi.
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ntv.com.tr 23.05.2021 - 10:35| Son Güncelleme : 23.05.2021 - 10:47
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