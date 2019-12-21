İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu

İstanbul'da hatalı park eden araçların çekilmesiyle ilgili önemli bir karar alındı. Artık bu araçları İstanbul Trafik Vakfı çekemeyecek. İstanbul Valililiği, trafik vakfının faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. NTV Muhabiri Osman Terkan aktardı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER