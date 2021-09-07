İstanbul'da dedektörle define ararken görüntülendi

İstanbul Arnavutköy’de bir kişi, yol kenarındaki ormanlık alanda dedektörle define arayıp kazı yaptı. Durumu fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla define avcılığını görüntüledi. Vatandaşların ihbarı üzerine ormanlık alana polis geldi. Ekipleri fark eden defineci kayıplara karıştı.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 11:02 | Son Güncelleme : 07.09.2021 - 11:21

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