İstanbul'da Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi (Kaçakçılara suçüstü)
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Helenistik Döneme ait İstanbul’a özgü mezar taşı, mezar taşında mutlu aile tablosunun yansıtıldığı erkeğin eşini taçlandırması, Roma ve Bizans Dönemine ait korint üslubunda sütun başlıkları, Roma dönemine ait mimarı mermer parçalar ele geçirildi. Şüphelilerin tarihi eserleri topladıkları ve kaçak yollarla yurt dışındaki kişilere sattıkları belirlendi. NTV ekibinden Osman Terkan canlı yayında ayrıntıları aktardı.
16.12.2019 - 11:37| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 11:51
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.