İstanbul’da nefes kesen kovalamaca: Polis aracına çarpınca yakalandı

İstanbul’da Fatih’te sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis denetiminden kaçan şüpheli, ekip aracına çarpınca yakalandı. Ekiplerin Fatih’ten Dolmabahçe’ye kadar kovaladığı şüpheli, kavşakta dönerken hakimiyetini kaybetti ve polis aracına çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan zanlının üzerinden tabanca ve uyuşturucu çıktı. Çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

ntv.com.tr 06.06.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 11:13

DİĞER VİDEOLAR