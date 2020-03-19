İstanbul'da öğretmenler okulda dezenfektan üretiyor
Virüs salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektanın üretimi için okullar da kolları sıvadı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri el birliğiyle dezenfektan üretiyor. NTV ekibinden Baran Bila çalışmaları yerinde izledi.
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19.03.2020 - 11:29| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 11:47
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