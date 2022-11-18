İstanbul'da otomobil üstünde tehlikeli yolculuk

Beylikdüzü'nde dün gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin üstüne 2 kişi çıkarak yolculuk yaptı. Biri aracın sunroof kısmında, diğeri ayaklarını kapı tarafından sallandırarak yolculuk yaptı. Aldıkları tek güvenlik önlemi ise birbirlerine ve araca tutunmak oldu. 
 

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