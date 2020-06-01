İstanbul'da yeni salgın hastaneleri açıldı

İstanbul'da yeni salgın hastaneleri hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'de Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını taşıyan hastanenin açılışında önemli mesajlar verdi. İkinci hastane açılışı ise Hadımköy'deydi. Erdoğan her iki hastanede de incelemelerde bulundu.

NTV 01.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:30

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