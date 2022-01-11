İstanbul'da yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı
İstanbul Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki bir köpeği cipiyle ezip kaçtı. Site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde ölü buldu. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen site sakinleri görüntülerde köpeği ciple ezen şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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DHA 11.01.2022 - 16:14| Son Güncelleme : 11.01.2022 - 16:21
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