İşte kazadan 4 dakika öncesine ait görüntüler

Antalya’da 28 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından tam 4 dakika öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Otomobildeki gençlerden birinin çektiği videoda, aracın hızının 240 kilometreye çıktığı görülüyor. Bariyerlere saplanan araçta arka koltukta oturan 28 yaşındaki Özkan Avcı hayatını kaybetti. Sürücü 27 yaşındaki Muhammet Madenci ile yan koltuktaki arkadaşı Hakan Selçuk da yaralandı.
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