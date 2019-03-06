İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, başarılarıyla Türkiye'de ve dünyada iz bırakan kadınlar Üsküdar'da bir araya geldi. Spordan bilime farklı alanlarda çalışan kadınlar, kendi başarı hikayelerini paylaştı. Zirvenin onur konuğu Esra Albayrak, kadınların kendi güçlerini keşfetmeleri gerektiğini söyledi.
Albayrak, "Dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların insanlık tarihine katkıları açıktır. Yine dünyadaki olumsuzluklurdan da en çok etkilenen kadınlar... Kendimize gelmenin kavram kargaşalarıyla mücadele etmenin ve kimlik bunalımından kurtulmanın tek yolu medeniyetimizi ve kim olduğumuzu keşfetmektir" ifadelerini kullandı.