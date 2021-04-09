İzmir'de askeri uçak düştü, iki pilot kurtarıldı

İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi askeri uçak, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
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NTV 09.04.2021 - 11:31| Son Güncelleme : 09.04.2021 - 13:36
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