İzmir'de askeri uçak düştü, iki pilot kurtarıldı

İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi askeri uçak, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

NTV 09.04.2021 - 11:31 | Son Güncelleme : 09.04.2021 - 13:36

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