İzmir'de prostat kanseri farkındalığı için Paraşüt Kulesi'ne mavi kravat taktılar

İzmir'deki Paraşüt Kulesi ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyeleri; prostat kanserine dikkat çekmek için kuleye 28 metrelik mavi kravat astı. Türk Hava Kurumu pilotları da kuleden pankartlarla atladı.

DİĞER VİDEOLAR