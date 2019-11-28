İzmir'de prostat kanseri farkındalığı için Paraşüt Kulesi'ne mavi kravat taktılar
İzmir'deki Paraşüt Kulesi ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyeleri; prostat kanserine dikkat çekmek için kuleye 28 metrelik mavi kravat astı. Türk Hava Kurumu pilotları da kuleden pankartlarla atladı.
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