Kaçak elektrik cezasına silahlı saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullandıkları için ceza yiyen baba ve oğlu Dicle Elektrik hizmet binasını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlardan biri tutuklandı.
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İHA 13.08.2020 - 13:53| Son Güncelleme : 13.08.2020 - 14:09
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