Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu
Antalya'da kadavradan rahim nakli olan Derya Sert, 10 yıllık mücadelenin sonucunda anne oldu. 33 yaşındaki Sert, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi sayesinde bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Ayrıntıları NTV ekibinden Sibel Aksoy aktardı.
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26.06.2020 - 10:13| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 10:46
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