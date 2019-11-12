KADES ile hayatı kurtulan kadınlar deneyimlerini paylaştı
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için geliştirilen KADES uygulaması, Adana'da eski erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan bir kadını kurtardı. Üç yıldır tehdit edilen 41 yaşındaki kadın, zanlıyla son karşılaşmasında KADES uygulamasını kullandı. Sadece 3 dakika sonra polis ekibi olay yerine gelerek zanlıyı yakaladı.
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