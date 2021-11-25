Kadın hasta ‘kilo vermelisin’ diyen doktora bıçakla saldırdı
Diyarbakır’da şizofreni hastası olduğu iddia edilen kadın hasta doktora bıçakla saldırdı. Dr. Aziz Tanelçi, 39 yaşındaki kadın hastası H.E.’ye kronik hastalığını hatırlatarak kilosuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine bıçakla doktora saldıran H.E., sağlık personeli tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Doktor omuz ve kolundan yaralanırken, H.E. sedyeleri parçalayarak kapıyı kırdı. Olay sonrasında bir odaya kapatılan H.E. polis tarafından gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.