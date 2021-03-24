Kalabalık grubun saldırısında 4 yerinden bıçaklandı
İstanbul Sultangazi'de 23 yaşındaki Ümit Ö., ile 10-12 kişilik bir grup arasında nedeni henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ö.'nün yanında bulunan bir arkadaşı elinden bıçaklandı. Ümit Ö. saldırganlardan kaçamadı ve 4 ayrı yerinden bıçaklandı. Gencin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
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NTV 24.03.2021 - 11:30| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 11:53
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