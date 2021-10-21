Kaldırımlarda scooter işgali: Yayalara yol kalmadı

İstanbul'da 12 farklı scooter kiralama şirketi var ve şehir genelinde 57 binden fazla scooter bulunuyor. Bu araçların park edecebileceği yerler düzenlemeyle tanımlandı ancak pekçok kişi bu kurala uymuyor. (Haber:Rojbin Hayrullah Kamera:Erkut Uzunoğulları)

Haberler - NTV 21.10.2021 - 16:46 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:55

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